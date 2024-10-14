حبس المتهمين بقتل مهندس كفر الشيخ

أمرت نيابة مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية ، المستشار منير صالح، بحبس 3 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات يدعي أحمد جمال عبيد عباس - 30 سنة، مقيم بمدينة بيلا ، 4 أيام على ذمة التحقيق ، بعد أن قاموا بإطلاق النار عليه، أثناء استقلاله توك توك، أمام قرية الساعي مركز بيلا.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطار من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة بيلا، بوقوع جريمة قتل أمام الطريق الزراعي بقرية الساعي التابع لذات المركز .

علي الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود عيان ومنهم سائق توك توك الذي كان يستقلها المجني عليه ويدعي"محمد.أ"، سائق توك توك، أوضح أنه كان يقود مركبته وبصحبته المجني عليه، أثناء عودتهما من تركيب كاميرات في إحدى المزارع، وفوجئا بأشخاص ملثمين يعترضون طريقهما على دراجة نارية، أطلقوا عليهم النار، فقتل المهندس وسرقوا الحقيبة التي كانت بحوزة المجني عليه، ثم لاذوا بالفرار، وتم إيداع جثة المجني عليه في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة

علي الفور ، أمر اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتشكيل فريق بحث جنائي، ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم كل من العميد محمد أبوالخير، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم ضباء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونوه، والرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب نور الدين أنس أبوحطب، معاون مباحث القسم لضبط المتهمين.

أسفرت جهود البحث ،عن ضبط المتهمين الثلاثة، وهم "محمد.س.م"، 20 عامًا، و"علي.م.م.ف"، 24 عامًا، و"مصطفى.م.ف"، 20 عامًا، جميعهم من قرية كفر قتة التابعة لمركز بيلا، أثناء اختبائهم في الأراضي الزراعية.

وبمواجهتهم بالتحقيقات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا بهدف سرقة المارة.

وتابعوا، أنهم استقلوا دراجة نارية لاستهداف المارة، وعندما شاهدوا سائق التوك توك أطلقوا النار عليه ليوقفوه، ثم سرقوا الحقيبة ظنًا منهم أنها تحتوي على أموال، ليكتشفوا فيما بعد أنها تحتوي على معدات خاصة بعمل المجني عليه، فتخلصوا منها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من عملية التشريح، بالإضافة إلى انتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية لفحص الطلقات النارية التي عُثر عليها بموقع الحادث ، وحبس المتهمين علي ذمة التحقيق.