سفير روسيا: العلاقات مع مصر قائمة منذ الرئيس جمال عبد الناصر

كشف السفير الروسي بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، عن أن العلاقات بين مصر وروسيا قائمة منذ الرئيس جمال عبد الناصر، وشهد ذلك الفترة الخبراء الروس الذين اتوا الي القاهرة وشاركوا في بناء السد العالي، بالإضافة إلى مساندة روسيا في حربها ضد إسرائيل في أكتوبر ٧٣.

وأضاف السفير الروسي خلال كلمته بالندوة النقاشية التي تنظمها لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن عدد كبير من الروس يسافرون الي مصر وخاصة البحر الأحمر فضلاً أن العلاقات بين مصر وروسيا أصبحت قوية في عهد الرئيس السيسي أكثر من أي وقت مضى منذ ٣٠ عاما.

وأوضح أن رواية روسيا لديها محاذير في الشرق الأوسط وروسيا أدانت هجوم حماس في ٢٧ أكتوبر وأن هجوم إسرائيل تجاوز الدفاع عن النفس بسبب قتلها ٤٠ الف فلسطيني ولا يمكن باي شكل من الأشكال التسامح مع إبادة شعب غزة أو تهجيرهم ولا يمكن أن ما حدث من قبل إسرائيل



وأوضح السفير الروسي أنه يوجد سفارة فلسطينية في موسكو، وأن روسيا تؤكد ضروري إقامة الدول الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن لروسيا محاذير من الاعتداءات المستمرة من إسرائيل علي الشعب اللبناني، كما لدنيا مخاوف من الاعتداءات داخل سوريا، وأن مخاوف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وايران وما يمكن ما يحدثه في الرد الإسرائيلي يهدد الشرق الأوسط.

وأوضح أن إسرائيل تحظي بدعم غير مسبوق من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يساعدها في الاعتداءات الإسرائيلية كما أنها زودتها خلال أيام بصواريخ ثاد الأمريكية وجنود، كمان أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في الهجوم علي إيران بالعتاد العسكري والجنود الامريكيين يساعدوا الجنود الإسرائيلية في حربهم علي لبنان وايران.

وكشف عن سبب الاضطرابات في الشرق الأوسط هي الولايات المتحدة الأمريكية.