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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال لسكان 25 قرية في جنوب لبنان: أخلوا منازلكم فورا

أرشيفية
أرشيفية
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هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، اليوم الإثنين، سكان 25 قرية في جنوب لبنان، وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا. 

وذكر جيش الاحتلال في بيان  القرى التالية: البرغلية, قاسمية, النبي قاسم, مطرية الشومر, الخرايب, مزرعة كوثرية الرز, أنصار, بابلية, دير تقلا, عدلون, أنصارية, مروانية, زفتا, بفروة, حبوش, النبطية, سجد, جباع, عنقون, بنعفول, قناريت, زيتا, عرنايا, مزرعة مطرية جباع, طنبوريت.

وادعى بانه: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وتابع "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

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