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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيهاب أمين عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية

المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي
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عقدت الاتحادات الأفريقية الأولمبية اجتماعا هاما في العاصمة الكاميرونية ياوندي، شهد اتخاذ عدد من القرارات الهامة، بحضور 26 اتحاد من أصل 32 اتحادا قاريا أولمبيا.

وتضمنت القرارت تأسيس الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية (كازول)، ووضع السياسات العامة والاختصاصات والأهداف من تأسيس الكيان الجديد.

وأعلنت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية، تشكيل المكتب التنفيذي وضم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.

وجاء اختيار الدكتور إيهاب أمين عضوا بالمكتب التنفيذي بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها في تطوير الجمباز الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد القاري، وأيضا للخبرات التي يمتلكها في التعامل داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي كالتالي:
حمد كالكابا (رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى) – رئيس
جواو دا كوستا (رئيس الاتحاد الأفريقي للكانوي) – نائب رئيس
بشرى حجيج (رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة) – نائب رئيس
ألفريد فولوكو (رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو) – نائب رئيس
مباجنيك ندياي (رئيس الاتحاد الأفريقي للسلاح) – أمين صندوق
إيهاب أمين (رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز) – عضو
منصورو إريمو (رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد) – عضو
ايدي ايساكا (رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو) – عضو
محمدو ديوب (رئيس الاتحاد الأفريقي للألعاب المائية) – عضو
ألبرت فريمبونج (رئيس الاتحاد الأفريقي للبيسبول) – عضو

وأعلنت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية، أن الكيان الجديد سيعمل تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى براف، وستتلقى دعم كبير من أجل تطوير الرياضة الأولمبية الأفريقية، ودفع لاعبي القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الأولمبية.

إيهاب أمين الاتحادات الأفريقية الأولمبية العاصمة الكاميرونية ياوندي الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات الأفريقية الأولمبية كازول احمد محمدي