محافظ المنوفية يعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دروتها الخامسة لعام 2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة " انتصار السيسي" قرينة السيد رئيس الجمهورية في الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتي 31 ديسمبر 2024 ، في مجالات ( القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي ، الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو البيانو ، الغناء ، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، الابتكارات العلمية ).

وأشار المحافظ إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم الي فئتين عمرتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام ، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع ، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه ودرع وشهادة تقدير ، وتهدف الجائزة الي للإكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبتكار ، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني .

وتتضمن شروط المسابقة ، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية ، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري .

للإستعلام والاستفسار عن الجائزة والإطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير )

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