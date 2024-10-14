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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: السلام العادل يراعى حقوق الشعب الفلسطينى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس السيسي أن السلام العادل يراعى حقوق الشعب الفلسطينى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذكرى نصر اكتوبر تأتى فى ظل أوضاع مضطربة وخيارنا السلام العادل مشيرا إلى أن مساعى مصر الدائمة الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد  وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة

أكتوبر الإحتفال بإنتصارات أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي