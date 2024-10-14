هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ينشران أسماء 222 معتقلًا من غزة في معسكر عوفر

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء 222 من معتقلي غزة المحتجزين في معسكر عوفر، من بينهم 21 معتقلا تمت زيارتهم في الفترة ما بين بداية الشهر وحتى العاشر من أكتوبر.



وأكدت الهيئة والنادي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض ظروف اعتقال مأساوية وصعبة على المعتقلين، واصفين ذلك بأنه "جزء من سياسة التعذيب والإذلال المنهجية"، حيث أشارت الإفادات الحديثة للمعتقلين الذين تمت زيارتهم إلى "تفاصيل مروعة" حول عمليات اعتقالهم، خاصة في فترة التحقيق الأولى التي تضمنت عمليات تعذيب قاسية".

كما لفتت الهيئة والنادي إلى أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا تحت الإخفاء القسري، بما في ذلك معتقلون استشهدوا داخل السجون، دون أن يتم الكشف عن هوياتهم.

ونقلت الهيئة شهادة لأحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم، حيث أشار إلى أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية، ورغم ذلك أعيد إلى التحقيق على كرسي متحرك.

وفي السياق، ذكر البيان بعض المعطيات حول معاناة معتقلي غزة، حيث تم اعتقال الآلاف من المدنيين خلال الحرب، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى استهداف الطواقم الطبية، مشيرا إلى تواصل الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لكشف مصير المعتقلين، وسط صعوبات كبيرة في الوصول إليهم.