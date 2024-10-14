وزير صهيوني: راض عن الخطة الإسرائيلية المقترحة للهجوم على إيران

علق وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، على الخطط الهجومية في إيران، وقال: "أنا راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة ردا على الهجوم الإيراني"، وذلك في حديث لإذاعة راديو جيش الاحتلال.

في غضون ذلك، أشار الوزير إلى تقارير تفيد بأن المستوى السياسي أمر الجيش الإسرائيلي بوقف الهجمات في العاصمة اللبنانية بيروت، بناء على طلب من الولايات المتحدة وبايدن. وقال “لا علم لي بوجود توجيه على المستوى السياسي لوقف الهجمات في لبنان”.

وأضاف: إن العامل الرئيسي الذي يحدد مسار هذه الحرب ليس القرارات التي نتخذها الآن، بل الطريقة التي دخلنا بها الحرب".

كما أشار إلى هجوم الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله على قاعدة جولاني الليلة الماضية، وقال: "تلك الطائرات بدون طيار التي تسللت إلى إسرائيل تحت الرادار ولم يتم وصفها بأنها تهديد يجب الاستعداد له".

وتابع، أقدر أنه في غضون بضعة أشهر ستكون هناك حلول لاكتشاف الطائرات بدون طيار واعتراضها، ونحاول الآن اتخاذ القرارات الصحيحة والحرب تسير بشكل جيد، وولم يكن أحد يتصور قبل شهر أننا سنقطع حزب الله كما نفعل الآن ونغير موقفنا الاستراتيجي في الشرق الأوسط.