الشرقية تستعد لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 10 لسنه 2024 بشأن الإستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية المحتملة , مؤكدا ًعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات والهيئات ( مديرية الشؤون الصحية - الإدارة المركزية للموارد المائية والري - الأمن - الطرق والنقل - الكهرباء - التضامن الاجتماعي - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الأوقاف ) بنطاق المحافظة بتنفيذ التعليمات التالية بكل دقه والتزام ومنها رفع حالة الإستعداد بجميع غرف العمليات لمتابعة الموقف بصفة مستمرة والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة مع التأكيد على إرسال البلاغات الدورية على مدار الساعة والعاجلة في حينه.

وتشكيل لجان وإعداد جداول زمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول ( مخرات السيول ، البرابخ ، الترع ، المصارف ، السدود ، الحواجز ، البحيرات) ومتابعه حالتها.

وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لجميع الأعمدة والوصلات الكهربائية وأكشاك الكهرباء وإحكام غلقها لمنع الصاعق الكهربائي وذلك قبل بدء فصل الشتاء حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين.

ومراجعة كافة المباني المتهالكة وإتخاذ كافة الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط وتحرير محاضر جنحة عمل تنفيذ لمن يخالف ذلك.

ومتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية وكذا تنبؤات هيئه الأرصاد الجوية لمتابعه موقف السيول والامطار عن 72 ساعة قادمة.

وحصر كافة الأمكانيات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات حماية مدنية ومهمات الإغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة حكومية وغير حكومية.

والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة ( الدقهلية – الإسماعيلية – القليوبية) والإستعداد لإستخدام الإمكانيات المتاحة لديهم في حالة الإحتياج وطبقاً للموقف.

وضرورة إستعداد فرق الطواريء والتدخل السريع في كافة التخصصات ( مياه – صرف صحي – كهرباء – الحريق وكذلك الجهات المعنية وموافاة مركز إدارة الأزمات بالمحافظة .

ومراجعة موقف السلع التموينية والأساسية بكل مركز والتأكد من وجود كميات إحتياطية لمواجهة اي طوارئ تحدث.

ووضع خطة لإسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن المضارة وتجهيز أماكن معسكرات إيواء والتأكد من صلاحية أماكن الإيواء للإعاشة ( دورات مياه – إنارة – وجبات إلخ ) .

وتنفيذ حملات توعيه للمواطنين بواسطة وسائل الاعلام المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية بالإجراءات التي يلزم اتباعها قبل وأثناء وقوع السيل لضمان سلامتها.