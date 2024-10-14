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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات الأسبوع التاسع لبرنامج "وعي" بقرية العتمور قبلى

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "

فعاليات برنامج وعي
فعاليات برنامج وعي بقرية العتمور قبلي بكوم أمبو
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية “ بداية جديدة لبناء الإنسان ” تنظيم فعاليات الأسبوع التاسع لبرنامج " وعى" للتوعية المجتمعية والتى إستهدفت أهالى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو تحت عنوان " مناهضة ختان الإناث وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع " ، وذلك بحضور الدكتورة رباب يحيى مدير برامج التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية بوزارة التنمية المحلية ، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وخالد عبد الجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج ، وبمشاركة ممثلى الأزهر الشريف والأوقاف وغيرها من الجهات المعنية .

وقد وجه الدكتور إسماعيل كمال بتكثيف الجهود والدعم اللازم لمواصلة فعاليات وأنشطة هذا البرنامج الحيوى والذى يتم تنفيذه برعاية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى ، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة ورفع الوعى والثقافة لدى المواطنين بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وصول ندوات التوعوية لكافة فئات وشرائح المجتمع لتغير وتصحيح بعض المفاهيم

ومن جانبها قدمت الدكتورة رباب يحيى شكرها للدعم الذى تقدمه محافظة أسوان لإنجاح فعاليات برنامج "وعى" بمختلف المراكز والمدن ، مؤكدة على حرص الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على وصول ندوات التوعوية لكافة فئات وشرائح المجتمع من أجل تغير وتصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة ، فضلاً عن مواجهة عدد من القضايا والتحديات المجتمعية الحالية ، وهو الذى يتجسد فى الإهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من القيادات المحلية حيث يتم تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية التى وفرتها الوزارة بالمحافظات بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

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بداية جديدة لبناء الإنسان الأسبوع التاسع برنامج وعي أخبار محافظة أسوان