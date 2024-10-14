محافظ البقاع اللبنانية: الأوضاع الإنسانية صعبة جراء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المستمرة

قال القاضي كمال أبو جودة، محافظ البقاع اللبنانية، إن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية جراء الاعتداءات والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة بصورة عنيفة على الأراضي اللبنانية، موضحا أن سكان لبنان يغادرون منازلهم بسبب الدمار الكبير الذي لحق بهم، معلقا: «محافظة البقاع استقبلت عدد كبير من النازحين اللبنانيين الذين غادروا مناطق أخرى بمحافظة بعلبك الهرمل ومحافظة الجنوب والنبطية وضاحية بيروت الجنوبية».

وأضاف «أبو جودة»، في مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان نزح عدد كبير من السكان في وقت قصير، لكن استطاعوا فتح مركز إيواء عبر توفيرها بغرف العمليات التابعة للجنة إدارة المخاطروالأزمات واستقبال النازحين والضيوف اللبنانيين بمحافظة البقاع، مشيرا إلى أن المحافظة استطاعت تأمين الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية سواء مواد غذائية أو مياه الشرب أو فرشات وحرامات، مما ساهم في توفير العيش الكريم لهم.

وتابع: «بمحافظة البقاع فتحنا 115 مركز إيواء يضم أكثر من 15 ألف نازح لبناني، لكن عدد النازحين أكثر من ذلك، إذ إن الظروف الإنسانية صعبة جدا، إلا إننا نحاول تأمين المتطلبات الأساسية».