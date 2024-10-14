السيسي: مساعى مصر الدائمة هي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذكرى نصر اكتوبر تأتى فى ظل أوضاع مضطربة وخيارنا السلام العادل مشيرا إلى أن مساعى مصر الدائمة الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة