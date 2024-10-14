وكيل «تعليم الجيزة» يزور عددا من مدارس المحافظة للتأكد من انتظام الدراسة

أجري أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جولة تفقدية لمدارس إبراهيم مدكور الثانوية المشتركة والشهيد عبدالرحمن محفوظ الإعدادية بنات و ترسا الرسمية التجريبية لغات التابعين لإدارة ابو النمرس التعليمية، حيث كان في استقباله سيد عاشور مدير عام الإدارة.

هدفت الزيارة إلى متابعة كثافة الطلاب داخل الفصول، ونظافة المدرسة ومحيطها، ووجود هيئة التدريس والالتزام بالمناهج، وتوافر المقاعد والديسكات والتأكيد على حضور الطلاب

كما تفقد المعامل والمكتبة المدرسية وأوصى بالنظافة المستمرة لدورات المياه وتعقيمهاحرصا على صحة أبنائنا الطلاب

وفى سياق متصل تفقد مدرستى " النهضة الرسمية المتميزة لغات ووجيه بغدادي الثانوية بنات التابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وبحضور عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة

كما شدد على تفعيل شئون الطلاب وإرسال 6 مراسلات للطلاب المتغيبين واتخاذ اجراءات الفصل من المدرسة في حال تجاوز نسبة الغياب وتفعيل دفتر خمسة سلوك والتقييم الشهرى وتفعيل دور الأمن والإشراف العام للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب

كما تم تكريم طالبات بمدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات لتصعيدهن علي مستوي الجمهورية في ألعاب القوى تشجيعا وتحفيزا لهم لتحقيق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية

وقد أثنى على المجهود المبذول من قبل مديرى الادارتين وجميع القيادات ومديري المدارس.