وكيل صحة البحيرة يتابع سير العمل بمستشفى وادي النطرون التخصصي

أجري الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولة تفقدية لمستشفى وادى النطرون التخصصي، لمتابعة سير العمل.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ فى وجود الفريق الطبي بأقسام الطوارئ، حيث استطلع رأى المرضى بالطوارئ عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، أقسام الرعاية المركزة والحضانات، حيث تواجدت الفرق الطبية فى أماكن عملها، وكما تفقد قسم الأشعة والمعامل وتابع سير العمل بهما والتأكد من وجود الفريق الطبي.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، سير العمل بالمستشفى للاطمئنان على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتقييم مدى اتباع المستشفى لإجراءات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى بالعنايات المركزة ، والحضانات والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بالمستشفى، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة، هدفها هو تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوى، وأن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة .

كما أكد وكيل الوزارة، على تقديم كل الدعم لكافة مستشفيات البحيرة، دون النظر لتابعيتها لمديرية الصحة أو غيرها، موضحا أننا جميعا فريق واحد هدفنا هو تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحيرة.