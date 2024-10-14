بتروبل: استثمارات العام الماضي وصلت إلى 585 مليون دولار

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والجهد خلال العام المالى الحالي 2024-2025 من أجل زيادة معدلات الإنتاج من حقول إنتاج شركة بتروبل في سيناء وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط ، وهو مايتطلب حفر آبار جديدة بوتيرة مكثفة ، منوهاً كذلك الى أهمية تطبيق أنماط مختلفة من التكنولوجيا لرفع معدل الإنتاج من الإمكانات الموجودة.

كما أشاد الوزير بما تم بذله من مجهودات كبيرة في العام المالى الآخير للحفاظ على معدلات إنتاج البترول الخام من حقول بتروبل بالرغم من تحديات التناقص الطبيعى وتقادم الآبار لافتاً الي ماتم تنفيذه في هذا الإطار من برامج لصيانة الآبار ودعم كفاءتها، وهو مايعد نجاحاً لبتروبل وفريق عملها على طريق زيادة الإنتاج .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل التي عقدت بمقر هيئة البترول لإعتماد نتائج اعمال العام المالى 2023/2024 بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركة إيني الإيطالية الشريكة في بتروبل و شركة بريتش بتروليوم .

واشار الوزير الي أهمية خفض تكلفة إنتاج برميل الزيت الخام وهو ما ينعكس بدوره علي تشجيع الاستثمار و من ثم زيادة الإنتاج ، وهو مايتحقق من خلال تطبيق التكنولوجيا وترشيد الطاقة والحفاظ علي الموارد .

كما أكد الوزير علي ضرورة التعاون بين قطاع البترول و شريكه شركة إينى الإيطالية لتطبيق المبادرات العالمية الرائدة التي تلتزم بها إينى لخفض انبعاثات الميثان بما ينعكس علي تحقيق تقدم وتطور أكبر في هذا المجال في مصر بمواقع بتروبل التي تعمل فيها الشركة خاصة وأن قطاع البترول لديه التزام بذلك .

و أوضح المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل أنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 585 مليون دولار خلال العام المالي الماضى في اعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى والزيت الخام بحقول الشركة ، وبلغ متوسط الإنتاج 894 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 59 الف برميل زيت خام علاوة على إنتاج المتكثفات والبوتاجاز .

و استعرض موافى ماتم تنفيذه من أعمال ساهمت بشكل فعال في المحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام والحد من تأثير تحديات التناقص الطبيعى للمخزون في حقول تنتج منذ نحو 70 عاماً ، مشيراً الى وضع 8 آبار جديدة علي الانتاج بحقول سيناء كما كثفت الشركة اعمال الصيانة للآبار بخليج السويس وسيناء للمحافظة علي معدلات الانتاج من خلال تنفيذ 354 عملية صيانة اسهمت في تحسين الإنتاجية من الآبار بإستخدام حزمة من الحلول المتنوعة والتقنيات لمعالجة اى تحديات فنية ، وعلى صعيد حقول الدلتا تم إجراء صيانة وتحفيز آبار حقول أبو ماضي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الطاقة الاستيعابية لتلك الآبار وتعظيم الإستفادة منها .

و أشار الى اجراء دراسة حالياً بحقل أبورديس – سدرى في سيناء لبحث كافة فرص زيادة إنتاج الحقل من خلال الاستخدام الأمثل للحلول اللازمة لتحسين أداء الآبار وزيادة الإنتاج بالإضافة الي استهداف حفر آبار تستهدف الاحتياطيات غير المنماة ، كما تم تكثيف انشطة الدراسات الجيولوجية بمناطق خليج السويس والبحر المتوسط متمثلة في اعادة تقييم للخزانات الغير اعتيادية كخزانات الايوسين بخليج السويس وخزانات الاوليجوسين العميق بالبحر المتوسط وتقييم عدد من المناطق الواعدة مثل رديس – سدري وجنوب فيران.

وفى مجال السلامة استحدثت بتروبل نظام ادارة متكامل للصحة والسلامة وحماية البيئة و كذلك تنفيذ الحملات لرفع الوعى و تعزيز ثقافة السلامة و حماية البيئة و الترشيد لكافة العاملين بالمواقع ، و فيما يتعلق بسلامة العمليات، تنفذ بتروبل مبادرات لضمان سلامة خطوط الأنابيب، وتنفيذ إستراتيجية الحد من المخاطر القائم على عمليات الفحص والتفتيش، وتفعيل أنظمة استباقية متعددة للوقاية ، كما تم الإنتهاء من تحديث شامل لأنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة المعالجة الرئيسية بحقول سيناء بتكلفة 12 مليون دولار. وكذلك الإنتهاء من أعمال تحديث وتطوير أنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة تجميع الزيت الخام بمنطقة فيران بتكلفة تقدر بحوالى 34 مليون دولار، بالإضافة إلى المضي قدماً في التحديث الكامل لأنظمة الكشف ومكافحة الحريق في جميع محطات المعالجة الفرعية والمنصات البحرية .

وقامت بتروبل بتنفذ مبادرات بيئة رائدة ابرزها إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 14 ميجاوات بحقول سيناء، وتنفيذ حملة مراقبة الإنبعاثات لرصد إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى من تسهيلات المعالجة والإنتاج ووضع الإجراءات التصحيحية وخطط الصيانة اللازمة للحد من تلك الإنبعاثات ، و كذلك وضع استراتيجية ( صفر تصريف ) لمياه الصرف الصناعي ZLD ، وتحديث معدات الإستعداد والإستجابة لحوادث التلوث البحرى بالزيت الخام، و تعمل على إجراء مسح وتقييم شامل للتنوع البيولوجي في حقول سيناء حيث فازت بجائزة مؤتمر ايجيبس 2024 كافضل مشاريع البيئة و المجتمع عن هذا المشروع نتيجة تطبيق نموذج لإدارة التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي بحقول سيناء .

ومن جانبه أكد فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر التزام شركته بزيادة الإنتاج والاستدامة البيئية معرباً عن شكره و تقديره لفريق العمل في بتروبل علي ماتحقق من نتائج إيجابية وتقدم علي عدة مستويات سواء في مجال صيانة الآبار للحفاظ على الإنتاج أو ماتم من مشروعات للحفاظ علي السلامة و كذلك في المجال البيئي للحفاظ على البيئة البحرية المحيطة وعدم الصرف علي البحر الأحمر ، و لفت الي التركيزعلي تقديم المزيد من الجهود في مجال السلامة في مواقع العمل .

شارك في الجمعية العامة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه ، والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة المشرف علي كفاءة الطاقة والمناخ و المهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير