محافظ أسوان يوجه شركة المياه بحل عاجل لمشكلة الطفح المتكرر خلف مخازن إيديال

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس عبد الصبور الراوى بسرعة التدخل للقضاء على مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمنطقة خلف مخازن إيديال .

وشدد على وضع الحلول الجذرية لنهو هذه المشكلة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقمين بالمنطقة ، ولتسهيل الحركة ، وخلق بيئة نظيفة للحفاظ على الصحة العامة المواطنين .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس عبد الصبور الراوى، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الإنتقال الميدانى إلى موقع الشكوى برفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية، والمسئولين المختصين بالشركة للوقوف على أسباب مشكلة الطفح للصرف الصحى بمحيط مخازن إيديال، حيث إتضح من المعاينة وجود جراج للأتوبيسات يتم استخدامه للغسيل والتشحيم مما تسبب فى إنسداد مواسير الصرف الصحى نتيجة لتراكم الشحوم، فضلاً عن عدم وجود ترخيص أو عداد للمياه، ورصد العديد من المخالفات ومن بينها عدم وجود صرف صناعى .

ولفت إلى أنه بالتوازى قام المسئولين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف من سيد مدنى ، وأيضاً المسئولين بالبيئة، وتم المعاينة للوضع العام للجراج ، وتم قطع مياه الشرب عن مغسلة الأتوبيسات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علاوة على أنه جارى شفط تراكمات المياه ، وتطهير الخطوط .

تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الرضوانية لنهو المشكلة بشكل جذرى

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه يتكامل مع ذلك استكمال مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الرضوانية، والجارى تنفيذه بنسبة 60 % بقطر 315 مللى نوعية (UPVC ) وبطول 1500 متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 5 ملايين جنيه .

وأضح أن هذا المشروع سيساهم بشكل كامل فى نهو مشاكل الصرف الصحى والتغلب عليها بشكل جذرى بهذه المنطقة، واستيعاب التصرفات للتوسعات المستقبلية، وخاصة أن المشروع الذى يبدأ من أمام فرع أحد البنوك الوطنية ليخدم مناطق الجامعة العمالية ومضرب الأرز وشارع مخازن إيديال .

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