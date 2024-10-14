بدء ندوة سفير روسيا جيورجى بوريسينكو بلجنة الشؤون العربية في نقابة الصحفيين

انطلقت منذ قليل الندوة النقاشية التي تنظمها لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي ووكيل النقابة مع السفير الروسى بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو" بمقر النقابة ظهر اليوم الإثنين.

وكان قد أكد حسين الزناتى وكيل النقابة ومقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية بها، أن السفير الروسى يتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة فى غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية، أن ما يحدث الآن في المنطقة يحتاج الي مزيد من الإطلاع علي مواقف الدول المؤثرة في العالم ومتغيراته ومن بينها روسيا كواحدة من القوي الدولية المؤثرة في العالم ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء في التوقيت الراهن للسفير الروسي بالقاهرة وهو ما جعل لجنة الشئون الخارجية بالنقابة تنظم هذا اللقاء.

وقال الزناتي، إن من قام بالإعداد لهذا اللقاء هو الزميل الصحفي أبوالحسين غنوم وأنه سيقام بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.