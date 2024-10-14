السيسي: نصر أكتوبر حكاية شعب تحمل وصبر من أجل البلد ويبذل الغالى والنفيس لحماية أرضه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نصر أكتوبر حكاية شعب تحمل وصبر من أجل البلد، مضيفا أن هذا الشعب يبذل الغالى والنفيس لحماية أرضه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة