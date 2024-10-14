السيسي: التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التاريخ العسكرى سجل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي: إن دور الشعب كبير فى الانتصار ومساندة جيشه، مشددا على أن النصر يتحقق بوحدة الشعب وصموده وإرادته.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة