ميناء دمياط يستقبل وفدا من الشركة المصرية للوجستيات

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحرى حسام حسين الرويني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمناطق اللوجستية على رأس وفد رفيع المستوى بهدف دراسة تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إدارة المخازن والساحات والمناطق اللوجستية ، جاء ذلك بحضور قيادات الجانبين.

حيث رحب رئيس هيئة ميناء دمياط بوفد الشركة وأثنى على ما تملكه من خبرات كبيرة في عدد من المجالات والأنشطة المختلفة وعلى رأسها إدارة و تشغيل المناطق اللوجستية و المخازن والمستودعات ومختلف خدمات أنشطة النقل البحري و أوضح أن هذه الخبرات تعد أساساً قوياً لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة .



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39838 طن تشمل : 9150 طن يوريا و 600 طن سماد و 17818 طن كلينكر و 2300 طن علف بنجر و 9970 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58256 طن تشمل : 13785 طن حديد و 9631 طن خردة و 3538 طن زيت طعام و 4493 طن ابلاكاش و 8500 طن كسب صويا و 7569 طن قمح و 8440 طن سكر و 2300 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2431 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130704 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 185191 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 حركة .