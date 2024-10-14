شيماء سيف بعد خسارة وزنها: "كنت بصلي على كرسي والآن تمكنت من الركوع"

نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تستعرض رشاقتها بعد فقدانها الكثير من الوزن نتيجة خضوعها لعملية تكميم المعدة.

شيماء سيف توضح سبب إجرائها عملية التكميم

أوضحت شيماء سيف سبب إجرائها عملية التكميم من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كان عندي إصابات حادة في الركبة ونصحني الدكتور بتغيير المفصل، هنا حسيت إن أنا واحدة تانية وانهرت وروحت لدكتور تاني طمني وقالي أنتي حملتي فوق رجلك ومشيلة ركبة واحدة عندها حاجة و30 سنة لوزن كأنها مشيت لسن 80 سنة، الجملة كأنها خنجر في قلبي".

وأردفت: "فقدت الكثير من الوزن بعد العملية، وأكثر شيء فرحني أني تمكنت من الركوع أثناء الصلاة أنا كانت بصلي على كرسي "زي الناس الكبار" قبل العملية".

آخر أعمال شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف مؤخرًا في مسرحية "ملك والشاطر" التي عُرضت على خشبة مسرح "بكر الشدي" ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية، وحققت نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا.

وتضم مسرحية "ملك والشاطر" كل من الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.