غدا.. انطلاق مؤتمر شباب ثانوي تحت شعار "الرب نوري وخلاصي" بمطاي

تنظم كنيسة الشهيد العظيم أفا قسطور القس ببردنوها مؤتمر شباب وشابات ثانوي الـ 18 في الفترة من 15 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2024، تحت شعار "الرب نوري وخلاصي" (مز 27:1).

ويأتي المؤتمر تحت رعايه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبتوجيهات الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز القيم الروحية والإيمانية بين الشباب، بالإضافة إلى جلسات حوارية وتوعوية تسعى إلى تعزيز الثقة والارتباط بالله.

يشمل المؤتمر أيضًا مجموعة من الأنشطة الروحية والاجتماعية التي تسعى إلى تقوية الروابط بين الشباب وشابات الكنيسة، تحت شعار "الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال".

تشمل فعاليات المؤتمر مناقشات حول تحديات الحياة اليومية وكيفية التعامل معها بإيمان قوي، بجانب فرص للتأمل والصلاة.