بدء حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة ستتم ابتداءً من اليوم.

وفي إطار عملية التطعيم، ستعمل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة على تطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في ثلاثة مراكز.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه سيتم تنفيذ العملية بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذت منظمات إغاثة جولة أولى من التطعيم الشهر الماضي، بعد إصابة طفل بالشلل جزئياً بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2 في أغسطس، في أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.

وذكرت المنظمة أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى نحو 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين ضمن الجولة الثانية من حملة التطعيم.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حملة التطعيم الجديدة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستكون أكثر تعقيداً بسبب القتال المتواصل بين إسرائيل وحركة حماس في شمال القطاع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحافي "أنا بالطبع قلق بشأن التطورات في شمال غزة".

وأعرب عن أمله أن تحترم الأطراف المتحاربة "الهدن الإنسانية" لتنفيذ حملة التطعيم، مشيراً إلى أن بعض المراكز الصحية في شمال غزة موجود في مناطق طلبت إسرائيل إخلاءها.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة لليونيسيف جان غوف "نحن قلقون لأن الظروف على الأرض أكثر تعقيداً هذه المرة".