"أنتِ الأثر".. قصور الثقافة تناقش دور الأسرة في تشكيل نواة المجتمع

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الورشة التدريبية "أنتِ الأثر" التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، لعدد من العاملات بديوان عام الهيئة والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد اليوم الثاني محاضرة بعنوان "دور الأسرة في تشكيل نواة المجتمع" تحدثت خلالها د. نهى سويلم، استشاري التدريب المؤسسي، عن أهمية تعزيز الروابط العائلية لمواجهة التحديات اليومية وتعزيز التماسك المجتمعي، من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن للأسرة المصرية.

وأشارت "سويلم" أن التغيرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا ومنظومة القيم، أصبحت تشكّل تهديدا لاستقرار العائلة، علاوة على الضغوط اليومية.

واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة مواجهة تلك التغيرات والتحديات التي باتت تهدد استمرارية الترابط والتماسك بين أفراد الأسرة، وذلك من خلال دعم الأواصر العائلية بتنشئة الأبناء على قيم التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، والتعامل مع الضغوط اليومية بوعي وحكمة، فالعائلة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل تعد منظومة بيئية ينمو فيها الإنسان وتساعده على بناء علاقات أسرية قوية، بما يمكّنه من مواجهة الصعوبات.