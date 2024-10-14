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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

260 جنيها للكيلو.. محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم

محافظ الدقهلية يدشن
محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض اللحوم
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأثنين بتدشين مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم الطازجه بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 260 جنيه للكيلو بدلاً من 280 جنيه وسط فرحه عارمة من المواطنين ، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة ، من داخل المنفذ الرئيسي لمواطنون ضد الغلاء أمام بجوار مديرية الزراعه .
جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والدكتوره شيماء الهندي مدير التجاره الداخليه بمديريه التموين ، و محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء ، و وائل السنوسي مدير فرع جمعية مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية ومسئول المنافذ .
وأشار اللواء " مرزوق " إلى إن الهدف من المبادرة هو الحد من إرتفاع أسعار اللحوم ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عالمياً بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وبسبب التغيرات المناخيه التي أدت إلي ضعف انتاج المحاصيل الزراعيه والمنتجات .
وقال " المحافظ " أطلقنا العديد من المبادرات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائيه واللحوم ومستمرون لمحاربة الغلاء وتخفيض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعيه بكافة أنواعها ، وقمنا بتخصيص معارض دائمة لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضه بمختلف مدن ومراكز المحافظه .
وكلف اللواء " مرزوق " وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

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التموين بالدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنتجات الزراعية جمعية مواطنون ضد الغلاء مبادرة تخفيض اسعار بيع اللحوم محافظ الدقهلية