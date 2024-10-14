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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. مصرع طالب سقط من الطابق السادس في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي طالب يحمل جنسية الدولة السودانية، مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يحمل جنسية دولة السودان وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط من الطابق السادس من الشقة محل سكنه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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