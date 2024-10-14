إعلام مطروح يحيي الذكرى 51 لنصر أكتوبر بمشاركة ذوي الهمم

نظمت إدارة إعلام مطروح، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "انتصارات أكتوبر وبناء الإنسان المصري"، بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور مقدم محمد جمال نائب المستشار العسكري بمطروح، العمدة عبدالمنعم اسرافيل المتحدث الإعلامي لمجلس العمد والمشايخ، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، القس كيرلس ميخائيل راعى كنائس مطروح، المستشار الإعلامي عبدالحميد القناشى، الدكتورة أم العز بريك مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وطلاب المدارس والمعاهد والجمعيات الأهلية.

تضمنت الاحتفالية تقديم فقرات لكل من كورال مديرية التربية والتعليم، وكورال ذوي الهمم والقدرات التابع المكتبة العامة، من خلال عدد من الأغانى الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، وعدد من الفقرات الشعرية والسير الحربية لبعض أبطال أكتوبر قدمها طلبة وطالبات المدارس المشاركة، كما تخلل الحفل مسابقة لحظية حول حرب أكتوبر.

افتتحت الاحتفالية خلود رفعت حامد مدير مركز إعلام مطروح، والتى أكدت خلال كلمتها أن هذه الإحتفالية تتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية(بداية جديدة لبناء الإنسان).

وأضافت أن الاحتفال بالمناسبات القومية يعكس حرص الهيئة العامة للإستعلامات ورئيس قطاع الإعلام الداخلى الدكتور أحمد يحيى على رفع الوعي للأجيال الجديدة وتنمية روح الإنتماء والولاء والمواطنة من خلال إبراز النماذج والبطولات الخالدة للجيش المصري.

وتحدث العمدة عبدالمنعم اسرافيل المتحدث الإعلامي لمجلس العمد والمشايخ عن دور المشاركة الشعبية فى ترسيخ قيم الوطنية فى نفوس الأهالي، وأن إنتصارات أكتوبر لا ينساها إلى من تلاعبت به أفكار هدامة، وضرورة أن نحيي في المواطن المصري محاربة الأفكار الهدامة بشتى الطرق، مثمنا دور الهيئة العامة للإستعلامات ومركز الإعلام فى نشر الوعى والتعريف بالحقائق.

كما جاءت كلمة د. إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن نصر أكتوبر وأنه ليس مجرد حدث نحتفل بيه بل هو حدث تعلمنا منه دروس كتيره أهمها أن مصر دولة قوية، دولة متكاملة شعب وجيش وشرطة نكمل بعضنا بعضا لكي نحقق أمن وسلامة الوطن.

وتحدث الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، قائلا: حينما نتحدث عن نصر أكتوبر، قائلا نتحدث عن ملحمة عسكرية شعبية قادتها قواتنا المسلحة بعزيمة واقتدار، وكيف استطاعت القوات المسلحة من تحويل الهزيمة إلى نصر بإستعادة الأرض والعرض، وعن حرص المؤسسة الأزهرية على المشاركة فى التذكير بهذه الحرب الأسطورية التى سطرت بحروف من نور مجد الأبطال وزرعت الأمن والآمان فى مصر.

وتحدث القس كيرلس ميخائيل راعى كنائس مطروح، عن دور الوحدة الوطنية الذى تجلى بأبهى صورة خلال حرب استرداد الكرامة، فالوطن وأحد والدم المصرى الذى سال على أرضها الطاهرة واحد من المسلم والمسيحى.

وأشار المستشار الإعلامي عبد الحميد القناشى مدير عام الاذاعة السابق، إلى حرب أكتوبر بإعتبارها الحرب الأكثر شهره فى تاريخ مصر المعاصر مبينا كفاح القيادة المصرية والعسكرية والشعبية من أجل استرداد أرض سيناء الغالية.

وفي ختام الإحتفالية سلمت د. ام العز بريك مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، والمقدم محمد جمال نائب المستشار العسكري عدد من الدروع والشهادات تكريما لكبار المشاركين.

إعلام مطروح يحيي الذكرى 51 لنصر أكتوبر بمشاركة ذوي الهمم

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