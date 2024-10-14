الشاباك يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

كشفت جهاز الشاباك "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، اليوم، عن تفاصيل ما أسماه "خطة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين"، معلنًا في الوقت ذاته اعتقال شخصين إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران لتنفيذ المخطط.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ووحدة "لاهاف 433" أحبطا مخططًا إيرانيًا لاستهداف واغتيال مسؤولين إسرائيليين في جهاز الأمن الداخلي.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اعتقال قوات شرطة الاحتلال لشخص من مستوطنة رمات غان، كان يعمل كمشغل لخلية التجسس الإيرانية لصالح إسرائيل، حيث عملت تلك الخلية على الكتابة على الجدران بتوجيه رسائل لإسرائيل، واستهداف شخصيات أمنية إسرائيلية بارزة.

وقال موقع والا العبري إن الجاسوس الإسرائيلي يدعى موتي مامان، وكان يخطط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو بجانب وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي شين بيت.