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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم.. باكستان تستقبل الدفعة الثانية من الطلاب الفلسطنيين لمواصلة دراستهم

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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استقبلت باكستان اليوم الدفعة الثانية من الطلاب الفلسطنيين والمكونة من 61 طالب لاستكمال دراستهم فى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وهى أكبر مدينة باكستانية لمواصلة دراساتهم في الطب بالمعاهد الطبية المختلفة .

قام مسئولي سفارة باكستان بالقاهرة وممثلو مؤسسة الخدمة بتسهيل مغادرة الدفعة الثانية المكونة من 61 طالبًا فلسطينيًا من مطار القاهرة الدولي والمتوجهة إلى إسلام آباد.

وهذه الدفعة من الطلاب هي جزء من 192 طالب طب فلسطيني من غزة التي مزقتها الحرب والذين سيواصلون دراساتهم في الطب وطب الأسنان في المعاهد الطبية المختلفة في باكستان ليكون اجمالى عدد الطلاب  المغادرين حتى الان 88 طالبًا فلسطينيًا من اجمالى 192 طالب .

كان هذا بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتسهيل عملية نقل هؤلاء الطلاب لمواصلة دراساتهم في جامعات الطب الباكستانية في برامج ممولة بالكامل.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة العالمية وأطباء الرحمن ومؤسسة الخدمة.

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علاج باكستان فلسطين دراسة