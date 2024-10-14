الجيش الروسي يحرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية، اليوم/الاثنين/، إن "وحدات من مجموعة /الشرق/ الروسية حررت قرية ليفادني في مقاطعة زابوروجي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".

وأوضحت، أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة خاركوف، وتم صد هجومين مضادين أوكرانيين، وفقد العدو ما يصل إلى 490 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وثلاث شاحنات صغيرة وعددا من المدافع".

وأضافت: "واصلت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت ثلاثة هجمات مضادة أوكرانية، وفقدت قوات نظام كييف 620 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع مركبات مدرعة وعددا من المدافع".

وتابعت وزارة الدفاع: "قامت قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت القوات من صد 9 هجمات مضادة شنتها قوات أوكرانية، ووفقد العدو ما يصل إلى 465 عسكريًا ومركبة قتال مدرعة وعددا من المدافع".