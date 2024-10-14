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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ "كاليبر" في مهمات قتالية في البحر الأسود

البحرية الروسية
البحرية الروسية
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أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الروسي، اليوم /الاثنين/، أن روسيا تحتفظ بسفينتين تحملان صواريخ من طراز "كاليبر" في مهمات قتالية في البحر الأسود.


وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم - "أن هناك سفينتين روسيتين في البحر الأسود، تحملان صواريخ كاليبر كروز بإجمالي وابل يصل إلى 8 صواريخ، ولا توجد سفن معادية في بحر آزوف".
وأضاف البيان أن هناك سفينتين معاديتين في البحر المتوسط، تحملان صواريخ كاليبر كروز بإجمالي وابل يصل إلى 12 صاروخًا، استمرت إحداهما في التحرك نحو مضيق البوسفور، كما أبحرت 7 سفن إلى بحر آزوف من دون أن تتجه أيا منها نحو مضيق البوسفور.

للجيش الروسي روسيا البحر الأسود