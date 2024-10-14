رئيسا وزراء الأردن ولبنان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

حث رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان اليوم /الاثنين/ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة نجيب ميقاتي، تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وتطوُّرات الأوضاع والتَّصعيد الخطير في المنطقة.



ومن جهته.. أكد الدكتور جعفر حسان أن الأردن يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه ويؤكِّد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وذلك وبتوجيهات من الملك عبدالله الثَّاني.

وبدوره.. ثمَّن رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهوريَّة اللُّبنانيَّة مواقف الأردن قيادةً وحكومة وشعبًا تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من عدوان غاشم.

حضر اللِّقاء، الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، نائب رئيس الوزراء ووزيرالخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصَّفدي والسَّفير اللُّبناني في عمَّان يوسف رجي.

