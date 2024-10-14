انطلاق فعاليات "جيتكس جلوبال 2024" في دبي بمشاركة أكثر من 3500 شركة

انطلقت اليوم، الاثنين 14 أكتوبر، النسخة الـ 44 من معرض "جيتكس غلوبال 2024" في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياته حتى 18 أكتوبر. تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"، يُعد الذكاء الاصطناعي محور الحدث هذا العام، بمشاركة أكثر من 3500 شركة تقدم أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات، والحوسبة السحابية.

المعرض، الذي يقام بالتزامن مع "إكسباند نورث ستار"، يشهد مشاركة واسعة من أكثر من 6500 شركة عارضة، 1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر من أكثر من 180 دولة، موزعين على 38 قاعة مخصصة للابتكار وفرص الأعمال.

ويعتبر هذا العام الأكبر في تاريخ "جيتكس" من حيث الحضور الدولي، إذ تشارك أكثر من 400 هيئة حكومية ووكالة تنمية رقمية من جميع أنحاء العالم. كما يشهد المعرض مشاركة قوية من أكثر من 35 دولة أوروبية و1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى 450 شركة ناشئة من دول تشارك لأول مرة، بما في ذلك النمسا، البوسنة والهرسك، آيرلندا، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، صربيا، وسلوفينيا، بجانب دول من أميركا اللاتينية، ووسط وجنوب شرق آسيا.

وانضمت دول جديدة مثل سنغافورة، ماليزيا، كازاخستان، وقيرغيزستان إلى قائمة المشاركين في "جيتكس غلوبال 2024"، مما يعزز مكانة المعرض كحدث عالمي رائد.

كما تقدم دبي الرقمية من خلال جناح حكومة دبي، الذي يضم أكثر من 45 جهة حكومية وخاصة، أحدث حلولها المبتكرة في مختلف القطاعات، مع تخصيص منطقة خاصة للذكاء الاصطناعي لعرض أهم الإنجازات الحكومية في هذا المجال وتوجهاتها المستقبلية.

يعد "جيتكس غلوبال 2024" فرصة لعرض تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركاء الحكوميين، الشركات الخاصة، والجمهور من مواطنين، مقيمين، وزوار.