السيسي: نصر أكتوبر ملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نصر اكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز.

وقال الرئيس السيسي، إن حرب أكتوبر حولت الهزيمة إلى نصر وملحمة سطرها الجيش والشعب ونفخر بها، مضيفا أنه بعد 51عاما لايزال نصر أكتوبر يفيض بالعبر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة