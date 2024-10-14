ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بسحل زوجته وحلق شعرها وسط الشارع بالعجوزة

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم بضرب زوجته وسحلها وحلق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة.

سحل وحلق شعر سيدة العجوزة 

البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدي شخص على زوجته ويقوم بسحلها وسط الشارع ويقوم بحلق شعرها بمنطقة العجوزة.

ونجحت جهود ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بقيادة الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة المباحث في تحديد هوية المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وضبطه واقتياده إلي ديوان القسم.

 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العجوزة سحل حلق شعر سيدة العجوزة مقطع فيديو تداول مقطع فيديو الجيزة امن الجيزة