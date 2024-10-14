رفع 27 طن قمامة مخلفات بمدينة الواسطى ببني سويف

عرض حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ببني سويف،برئاسة،تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متضمنًا الإشارة إلى تنفيذ سلسلة من الأعمال الميدانية في مختلف القطاعات الخدمية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية ميدوم بمتابعة أعمال جمع القمامة من المنازل في قرى الحومة وصفط الشرقية وصفط الغربية والهرم وعزبة أبو النور. كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في ميدوم والحومة والمنطقة الصناعية، بما في ذلك التعدي على حرم برج الجهد العالي بالمنطقة الصناعية، على مساحة إجمالية بلغت 3 قراريط.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين،مؤكدًا على ضررورة ألا تقتصر الحملات على الشوارع والميادين الرئيسية والمدن، وإنما يجب أن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، والقرى والعزب والنجوع، مع التركيز غلى رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من الشوارع أولا بأول واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار استمرار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل والصورة الحضارية للمحافظة.

أما في الوحدة المحلية لقرية الميمون، فقد تم إزالة مبنى مخالف على أرض زراعية بقرية بني حدير، كما تم التعامل مع تجمعات المياه بمنطقة بحري البلد، بينما تم رفع 18 طنًا من القمامة من مواقع تجمع القمامة مثل كوبري المستشفى وكوبري الترعة الحديرية والطريق السريع. كما تم تفريغ صناديق القمامة داخل نطاق الوحدة المحلية، حيث تم رفع حوالي 9 أطنان من المخلفات. وفي الوحدة المحلية لقرية إطواب، فقد تم رفع القمامة من طريق فرع 3 بجزيرة النو. كما تم رفع القمامة من قرى أطواب وأفوة وتسليمها إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضي، فضلًا عن متابعة أعمال كسح خزانات الصرف بمنازل المواطنين.