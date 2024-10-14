محافظ كفر الشيخ يتابع حركة النقل بموقف بيلا العمومي

تابع ،اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حركة النقل والسير بموقف سيارات بيلا العمومي، لمنع ظاهرة تكدس طلاب الجامعة، وذلك بالاشتراك والتعاون مع إدارة المرور ومباحث المرور بكفر الشيخ، حرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالدفع بالعديد من الأتوبيسات والسيارات لنقل الأهالي وطلاب الجامعة في كافة المواقف بمراكز ومدن المحافظة، وتنظيم حركة النقل والسير بالمواقف خلال فترات الذروة لمنع التكدس المروري على مستوى المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الأهالي والتواصل ومعهم ميدانيًا.

ناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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