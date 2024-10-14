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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نصر أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نصر اكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقفية للقوات المسلحة.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيد  وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
كما كرم الرئيس السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة

الإحتفال بإنتصارات أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي