بنمو 2.4 %.. الصادرات التركية لمصر تسجل 280.9 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي

أصدر مجلس المصدرين في تركيا، تقريرا اليوم ، كشف عن ارتفاع قيمة صادرات تركيا إلى مصر في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 280.9 مليون دولار، بنسبة نمو 2.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات لتؤكد على أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر بدأت تؤتي ثمارها في مجال الصادرات خاصة بعد الزيارات المتبادلة للرئيسين التركي و المصري .

وشهدت تركيا الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.

وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار 18 مليارا وخمسة ملايين دولار خلال 9 أشهر اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك سجل إجمالي الصادرات التركية في شهر سبتمبر الماضي 22 مليارا و7 ملايين دولار على أساس شهري.

ووصل إجمالي الصادرات إلى 193 مليارا في الأشهر التسعة األولى بنسبة زيادة 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واحتلت العراق المركز الأول بين دول الجوار المستوردة من تركيا بواقع 7 مليارات و 777 مليون دولار ثم بلغاريا 3 مليارات و 180 مليون دولار ثم اليونان 2 مليار و 483 مليون دولار.