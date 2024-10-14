بمشاركة 30 شركة.. افتتاح فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بتجارة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الملتقى التوظيفي الأول والذي نظمته كلية التجارة بالتعاون مع مديرية العمل بالقليوبية، يرافقه الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور فتحى السيد بقسم الاقتصاد بالكلية ومنسق المؤتمر.

كما شهد الملتقى الذى عقد بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، وبالتعاون مع إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية إقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين للاطلاع على فرص العمل المقدمة من الشركات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات المختلفة، والشركات الصناعية، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للخريجين في كافة التخصصات، لافتا إلي أن تنظيم الجامعة للملتقيات التوظيفية يأتي في إطار مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأشار "الجيزاوي" إلى إنشاء الجامعة لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني لدعم الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، من خلال العديد من البرامج التدريبية الهامة.

وأضاف الدكتور السيد فودة، أن الملتقى يشارك فيه ما يقرب من 30 شركة صناعية متخصصة في كافة المجالات، يقدمون 2500 فرص عمل وتدريب للطلاب والخريجين، مشيرا إلى أن الملتقى قد شهد حضوراً وتفاعلاً بين المشاركين وذلك من خلال التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

افتتاح الملتقى

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