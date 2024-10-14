حادث قطار المنيا.. انتشال الجثمان الثالث من ترعة سمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، من انتشال جثمان ثالث ضحايا حادث قطاري المنيا على بعد 3 كيلو مترمن ترعة سمالوط، بعد 24 ساعة من البحث عنه.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان الضحية الثالثة من حادث تصادم قطارين وسقوط عرباتان في ترعة الإبراهيمية أمام قرية ماقوسة التابعة إداريا لمركز المنيا على بعد 3 كيلو متر من ترعة سمالوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ من أجل نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي المنيا العام بعد انتشالة من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.