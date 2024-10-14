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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

صرخة داخل ماركت بالهرم تنقذ طفلين من السرقة وتقود الأمن لضبط المتهمة

تعبيرية
تعبيرية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة باستدراج طفلين بسرقتهما أثناء تواجدهما داخل سوبر ماركت بحي الهرم.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط ربة منزل أثناء محاولتها سرقة قرط ذهبي من طفلة ومبلغ مالي من طفل خلال تواجدهما داخل سوبر ماركت لشراء متطلبات المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم اقتياد المتهمة إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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