الأنبا بيشوي: اليوم الثاني من الميشن الثامن بكرنفال "بي برفكت" بأسوان حملت عنوان "اسمع افهم"

أقيم اليوم فعاليات من الميشن الثامن في إطار كرنفال “بي برفكت” بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، الحدث جاء تحت رعاية الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، وبحضور واسع من أبناء وبنات الكنيسة.

الفعالية التي تحمل عنوان “اسمع افهم" تهدف إلى تعزيز الوعي بين الشباب والشابات حول أهمية الاستماع والفهم الصحيح للأمور الحياتية والروحية.

شارك في الكرنفال عدد كبير من الشباب الذين حضروا للاستفادة من الجلسات التوعوية والأنشطة الروحية والاجتماعية الموجهة لتنمية قدراتهم على المستوى الشخصي والجماعي.

جاءت فعاليات اليوم الثاني لتؤكد الدور الفعّال الذي تلعبه الكنيسة في توجيه الشباب وتقديم الدعم الروحي لهم، مع تعزيز قيم التعاون والفهم المتبادل بين الأجيال المختلفة.