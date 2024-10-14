عضو الاتحاد المصري لكرة اليد: نثق في قدرة أبطالنا على التتويج بكبرى البطولات

أشاد عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بدور وزير الشباب والرياضة في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، والاهتمام بالألعاب الرياضية الجماعية والفردية، مشيرا إلى الاهتمام بخروج بطولة كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، التي استضافتها مصر الشهر الماضي بمشاركة 8 منتخبات من مختلف دول العالم، في أفضل صورة ممكنة.

كما وجه “العدل” التحية إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفي، لدوره الداعم والمساند في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، مما ساهم في خروج البطولة بشكل لائق.

وشارك الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، في حفل تكريم منتخب اكرة اليد للكراسي المتحركة، لفوزه بالنسخة الثانية من بطولة كأس العالم، ومنتخبي الشباب مواليد 2004 و2006 لفوزهما ببطولة أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم بحضور عدد من قيادات ورموز الرياضة في مصر.

وهنأ عمرو العدل المنتخب المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة لفوزه ببطولة كأس العالم، لأول مرة في التاريخ بعدما حقق انتصارات على كبرى الفرق، مشيدا بأداء المنتخب الذي يؤكد استحقاقه لهذا التكريم بعد انجازه غير المسبوق بالفوز بالبطولة، مؤكدًا ثقته في المنتخب على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من الانتصارات، كما وجه التهنئة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، ودوره في تنظيم البطولة، بشكل يعكس قدرة مصر على استضافة البطولات الرياضية العالمية.

وكان منتخب مصر قد توج بلقب بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الأمريكي، بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.