رئيس وزراء باكستان: شراكتنا مع الصين حجر الزاوية للاستقرار والرخاء في المنطقة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده والصين تعد بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والرخاء بالمنطقة.



وقال شريف - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - إن الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى باكستان من شأنها أن تعزز وتعمق علاقة الصداقة الباكستانية الصينية.

ولفت الراديو إلى أن الجانبين سيستعرضان التقدم المحرز في المبادرات القائمة، خاصة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، كما سيبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقد بدأ رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم، زيارة رسمية إلى باكستان تستغرق أربعة أيام، لبحث كافة جوانب العلاقات الباكستانية الصينية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

يرافق تشيانج خلال الزيارة مسئولون من وزارتي الخارجية والتجارة، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية.

ومن المقرر أن يشارك تشيانج - خلال الزيارة - في الاجتماع الـ(23) لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاي للتعاون.

