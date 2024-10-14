مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بإجراء تحقيق مستقل للجرائم الإسرائيلية في غزة

طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مستقل للجرائم الإسرائيلية في غزة ومحاسبة مرتكبيها، قائلًا: " على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني ووقف جرائمها في قطاع غزة".

وأضاف "مقرر الأمم المتحدة في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، موضحًا أن الاحتلال يستخدم ذخائر متفجرة في الحرب بقطاع غزة.

وتابع، أن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لعرقلة إرادة المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.