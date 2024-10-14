الحسينية تتجمل بتركيب بلاط الإنترلوك لإضفاء لمسة جمالية لشوارعها

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة والإستفادة منها ، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 م ، بتكلفه 8 مليون جنيه بأطوال 21 ألف متر مسطح ، لإظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.