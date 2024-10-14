مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: الأوضاع في قطاع غزة كارثية بعد عام من الحرب

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية بعد مرور عام على الحرب، مشيرًا إلى أن معظم المصابين في الحرب الإسرائيلية بغزة من النساء والأطفال، وإسرائيل تستهدف المنشآت المدنية والمستشفيات بغزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وأضاف "مقرر الأمم المتحدة في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن البنية التحتية والمنشآت العامة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، موضحًا أن الهجمات الإسرائيلية على غزة عشوائية وتخلف خسائر مدنية كبيرة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.