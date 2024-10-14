الذهب في مصر يلامس 3600 جنيه للجرام عيار 21

شهد سعر الذهب المحلي تداولات إيجابية عند افتتاح جلسة اليوم الاثنين ولكن يبقى التذبذب هو المسيطر على تداولاته بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي، بينما يستقر سعر صرف الدولار عند مستويات إيجابية بعض الشيء مما يساعد الذهب في الاستقرار بشكل إيجابي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3600 جنيه للجرام قبل أن يتداول حالياً عند 3597 جنيه للجرام، بينما لم يشهد السعر تغيرات خلال جلسة الأمس حيث افتتح التداولات وأغلقها عند المستوى 3595 جنيه للجرام.

تحركات سعر الذهب المحلي تعكس التحركات الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل الارتباط الكبير بين السعرين خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسواق الذهب المحلي غياب لعوامل التسعير الأخرى مع استمرار استقرار تحركات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على الذهب.

وبالنسبة للتغيرات الأخيرة في السوق المحلي نجد أن سعر الذهب قد أنهى تصحيح سلبي وصل بالسعر حتى منطقة المستوى 3550 جنيه للجرام بالتزامن مع تراجع السعر العالمي، قبل أن يبدأ السعر في التعافي ليسجل اعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 3600 جنيه للجرام، ليتداول حالياً تحت هذا المستوى بهدف تجميع زخم كافي لاختراقه واختبار قمته السعرية الأخيرة عند 3620 جنيه للجرام.



توقعات أسعار الذهب



افتتح الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي وذلك في ظل تفاؤل في الأسواق بعد اعلان الصين عن خطة تحفيزية لدعم الاقتصاد، بينما قد تشهد تداولات الذهب اليوم أداء ضعيف بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي ستقلل من أحجام التداول في الأسواق.

شهد سعر الذهب المحلي بداية إيجابية بشكل طفيف قبل أن يعود إلى التذبذب بالقرب من أعلى مستوياته التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث يتبع السعر تداولات الذهب العالمي، بالإضافة إلى وجود زخم إيجابي ناتج عن استقرار إيجابي محدود في سعر صرف الدولار.

افتتح أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع ليسجل الذهب أعلى مستوى في أسبوع عند 2666 دولار للأونصة، ولكن تراجع السعر حالياً ليتداول حول المستوى 2660 دولار للأونصة مما يعكس ضعف الزخم الصاعد في أسعار الذهب وعدم القدرة على اختراق منطقة المقاومة حول 2665 دولار للأونصة، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف السعر قمته الأخيرة عند 2685 دولار للأونصة ثم يتجه للمستهدف الرئيسي عند 2700 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات اليوم عند المستوى 3600 جنيه للجرام ولكن حتى الآن يفتقد السعر للزخم الكافي لاختراق هذا المستوى، ليتراجع في تداولاته ولكن تبقى حركة الذهب بالقرب من هذا المستوى.