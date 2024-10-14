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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة إرشادية عن الاستعدادات اللازمة لإستقبال موسم زراعة القمح بالزقازيق

ندوة الزراعة
ندوة الزراعة
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية  عن بدء الإستعداد لإستقبال موسم زراعة محصول القمح 2024 - 2025م وذلك بمقر الإدارة الزراعية بالزقازيق بالإشتراك مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ، وبحضور الأستاذ الدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة و المهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى والدكتورة  منال عبد الصمد والدكتورة إيمان مجاهد والدكتورة دينا عبد الله سويلم  من أعضاء الحملة والمهندس  وليد الشوادفى أخصائي القمح بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت  أهمية الإلتزام بالسياسة الصنفية لزراعة القمح  بالوجه البحرى وأهم الأصناف الموصى بها فى المحافظة والمتضمنة ( مصر 4 – مصر 3 – سخا 95 – سخا 96 -جيزة 171- سدس 14 - سدس 15 ) كذلك طرق الزراعة والرى واستخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة  الزراعة كما تم توجيه المزارعين إلى أهمية استخدام الزراعة الآلية من خلال السطارة الحديثة حيث أنها توفر حوالى 25 % من كمية التقاوى  ومياه الرى المستخدمة لزراعة المحصول .

الإدارة الزراعية الاستعدادات اللازمة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح الحملة القومية للنهوض المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية